PSG : Florenzi officialise son départ

C’est le moment de nous dire au revoir. Ce fut un grand privilège de faire partie de cette famille. Être là, une grande occasion de se développer. Je remercie vraiment tout le monde. Le staff, les entraîneurs, les dirigeants et les coéquipiers. Je vous souhaite le meilleur", a-t-il écrit.

Un retour à Rome pour Florenzi

. Prêté par l'AS Rome lors du précédent exercice avec une option d'achat de 8 millions d’euros, le latéral italien a quitté officiellement le club de la capitale, ce jeudi soir. Champion d'Europe avec la Nazionale dimanche soir contre l'Angleterre (1-1, 3 tirs au but à 2), le joueur âgé de 30 ans s'est exprimé sur son compte Twitter., Florenzi aura disputé 21 matchs avec le club de la capitale, parvenant à inscrire 2 buts. Il avait débuté son bref parcours en Ligue 1 par un Classico PSG-OM, le 13 septembre 2020 (0-1). Avec ce départ, il retourne donc à l'AS Rome et devra s’évertuer à convaincre son nouvel entraîneur, José Mourinho, de sa valeur. Lors du dernier exercice, la Roma a terminé à la septième position de Serie A et devrait, avec le "Special One" ambitionner de retrouver possiblement la Ligue des Champions dans un championnat d'Italie relevé.