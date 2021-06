PSG : Et si Florenzi restait ?

Et si le Paris Saint-Germain décidait de ne rien changer ? Alors qu'il s'était mis en tête de recruter un latéral droit de haut niveau, le club parisien pourrait finalement décider de conserver Alessandro Florenzi. D'après les informations du Corriere dello sport, une rencontre est prévue la semaine prochaine entre Leonardo et l'agent du joueur italien. Propriété de l'AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait demeurer parisien si le PSG se décidait à payer l'option fixée à 9 M€.



Le latéral est actuellement avec la sélection italienne pour disputer l'Championnats d'Europe. S'il a débuté la rencontre remportée vendredi par les Transalpins face à la Turquie (3-0), il est cependant sorti blessé à la pause et ne devrait pas être aligné pour le deuxième match de la Squadra Azzurra prévu lundi (21h) face à la Suisse.