PSG : Draxler ne partira pas cet hiver

Le nom de Julian Draxler a récemment circulé un peu partout en Europe. Disposant d’un temps de jeu limité chez les champions de France, l’Allemand a même été fortement pressenti pour retourner en Bundesliga et s’engager en faveur du Hertha Berlin, où l’illustre Jurgen Klinsmann veut en faire son fer de lance. Cependant, le transfert de l’ancien joueur de Wolfsburg dès cet hiver a peu de chances d’aboutir. Et pour cause ; son salaire, qui est de 7,2M€ par an, se révèle être inaccessible pour tous les clubs qui le convoitent. C’est ce que révèle le quotidien L’Equipe ce mardi.

Paris ne serait pas mécontent de garder Draxler



La direction parisienne n’est pas contre l’idée de laisser filer Draxler cet hiver. Les responsables franciliens seraient même prêts à le céder pour une somme inférieure à celle pour laquelle ils l’avaient acheté il y a exactement deux ans (36M€). Malgré ça, il n’y a pas encore eu d’approche concrète pour le champion du monde 2014. L’hypothèse d’un prêt n’est pas à exclure, avec les clubs se partageant les salaires de l’intéressé, mais ce n’est guère la tendance. Paris préférerait encore garder son joueur dans ses conditions, dans l’optique d’une seconde partie qui s’annonce très chargée.