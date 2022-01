L'affaire semblait pourtant en très bonne voie. Convoité par le Bayer Leverkusen, Eric Junior Dina Ebimbé n'avait plus qu'à signer une prolongation de contrat avec le PSG avant d'être prêté au club allemand. Oui mais voilà, le Paris Saint-Germain a buté sur le montant de l'option d'achat assortie au prêt, ainsi que sur l'option de rachat de Dina Ebimbé en cas d'explosion du talent du joueur avec le Bayer.



C'est Foot Mercato qui confirme l'information et qui indique que l'opération est purement et simplement annulée. Le média précise que le PSG a transmis une proposition concernant la fameuse option d'achat, mais celle-ci a été rejetée par le Bayer Leverkusen. La direction allemande aurait par ailleurs très peu goûté l'attitude de son homologue parisienne qui avait "validé certaines conditions (...) avant de revenir dessus".

Vers un refus de prolongation ?

Résultat, Leverkusen ne voudrait plus entendre parler du dossier. De son côté, Dina Ebimbé est particulièrement échaudé par la tournure de la situation et et "envisage sérieusement de refuser de prolonger son contrat" avec le PSG. Un contrat qui court jusqu'en juin 2023.