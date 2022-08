A un peu plus de vingt-quatre heures de la fin du mercato estival, les choses s'accélèrent au PSG. Dans le sens des départs, le prochain joueur à quitter le club de la capitale pourrait bien être Abdou Diallo. Selon les informations de L'Equipe, le RB Leipzig se montre pressant et a "accéléré" ces dernières heures sur le profil du défenseur international sénégalais, sous contrat jusqu'en 2024.

Un prêt avec option d'achat en discussion

Un prêt avec option d'achat du champion d'Afrique est à l'étude, toujours selon le quotidien sportif. Révélé sous les couleurs du Borussia Dortmund après avoir porté celles de l'AS Monaco, l'intéressé ne dirait pas non à un retour en Bundesliga. Jamais utilisé jusqu'alors cette saison, le joueur de 26 ans ne figure pas dans le groupe parisien pour le déplacement à Toulouse, ce mercredi (21h) dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Affaire à suivre.