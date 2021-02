Recruté à l'été 2018 par le Paris Saint-Germain, Juan Bernat s'est imposé dans le couloir gauche de la défense parisienne. Sur le flanc depuis la mi-septembre après s'être sérieusement blessé aux ligaments du genou gauche, l'Espagnol n'en attise pas moins les convoitises. Du côté de son pays natal, deux cadors seraient prêts à lui ouvrir les portes en grand. Le FC Barcelone, mais surtout le Séville FC.



Et peu importe que Juan Bernat n'ait plus foulé une pelouse depuis de très longues semaines. Séville et le Barça sont prêt à l'accueillir, d'autant que le joueur ne coûtera rien du tout en termes d’indemnité de transfert. D'après Estadio Deportivo, le directeur sportif sévillan, Monchi, aurait tout simplement fait de Juan Bernat l'une de ses priorités pour le prochain mercato estival.

Paris veut le garder

Le Parisien doit toujours discuter de son avenir avec le Paris Saint-Germain, lui qui voudrait une augmentation conséquente de son salaire. Le club souhaite le conserver, mais les deux parties vont devoir se mettre d'accord sur les conditions. Les discussions s'annoncent serrées. Au loin, le Barça et Séville guettent.