PSG : Des renseignements pris au sujet de Löw

L'entourage de l'émir a bien pris des renseignements sur la situation de Joachim Low qui est à ce jour sans club et a très envie d'entraîner à nouveau. Mais aucune discussion n'a été entamée avec l'ancien sélectionneur de l'Allemagne. #PSG @GoalFrance

— Marc Mechenoua (@LeMechenoua) May 1, 2022

entourage de l'émir a bien pris des renseignements" concernant le technicien qui est sans club depuis la fin de l'Euro et l'élimination de la Mannschaft au stade des huitièmes de finales contre l'Angleterre (2-0). Le vainqueur de la Coupe du monde 2014 avec l'Allemagne "a très envie d'entraîner à nouveau" d'après Goal, qui explique cependant que rien de concret au niveau des discussions avec le PSG n'a eu lieu jusqu'alors.

Le futur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG paraît incertain. Bien que vainqueur du titre en Ligue 1, le 10ème de l'histoire du club de la capitale, son bilan général reste marqué par l'élimination en 8èmes de finales de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Le technicien argentin possède cependant un contrat jusqu'en 2023 et l'a rappelé lors d'un entretien accordé à Europe 1.Bien sûr, il y a aussi la direction du club qui prend toujours les décisions. Qui sont toujours respectables", a notamment glissé l'ancien entraîneur des Spurs de Tottenham.