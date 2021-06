Pourquoi se contenter d’un international néerlandais quand on peut en avoir deux ? C’est ce que doivent se dire actuellement les responsables du PSG. Quelques heures après s’être attachés les services de Georginio Wijnaldum, ces derniers exploreraient la possibilité de recruter Memphis Depay. C’est ce que révèle la TV Catalunya.

Le PSG connait l’approche gagnante

Paris est donc disposé à contrarier une nouvelle fois les plans du FC Barcelone. Le plan d’attaque sur ce dossier est le même que sur le précédent, à savoir proposer à leur cible un salaire conséquent et sur lequel les Blaugrana seraient incapables de s’aligner en raison de leurs difficultés financières actuelles. C’est efficace et cela a de quoi enrager beaucoup de monde du côté du Camp Nou.



Le PSG n’est pas le seul club à avoir exprimé un intérêt envers Depay récemment. L’Inter Milan et la Juventus seraient aussi prêt à tenter un raid dans l’espoir de mettre la main sur l’ancien capitaine des Gones.