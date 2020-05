PSG : Conserver Icardi est devenu une priorité

Un Inter Milan qui ne serait pas convaincu pour des négociations

L'avenir de Mauro Icardi fait beaucoup parler, particulièrement en Italie. Auteur de 20 buts en 31 matches avec le PSG, le buteur argentin dispose d'une option d'achat fixée par l'Inter Milan à 70 millions d'euros. Et il semblerait que le club de la Capitale ne possède qu'une unique ambition selon La Gazzetta dello Sport : conserver le joueur, prêté par l'Inter. « Cette fois, nous y sommes (...)», indique le quotidien transalpin.



Toutefois, selon La Gazzetta, le PSG aurait comme objectif de négocier l'option d'achat étant donné, notamment, la crise engendrée par la pandémie de coronavirus. Seulement, l'Inter Milan ne verrait pas cela d'un bon œil et ne serait pas pleinement convaincu par la possibilité de négocier une ristourne. Le PSG a jusqu'à la fin du mois de mai pour prendre une décision et pourrait inclure des joueurs afin d'obtenir gain de cause selon le média italien.



