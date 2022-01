PSG : Ce qui cloche pour Tanguy Ndombélé

En cette période de fin de mercato, Mauricio Pochettino, l’entraineur du PSG, a fait part d’une demande à ses responsables franciliens. Il souhaite la venue de son ancien protégé à Tottenham, Tanguy Ndombélé. La direction du club est prête à répondre favorablement à sa requête et le club londonien est aussi ouvert à un deal, mais le retour en France de l’ancien Lyonnais est encore loin d’être acquis. Un obstacle pourrait faire capoter l’opération.

Le PSG veut limiter les frais

L’obstacle en question c’est les exigences financières du joueur. Du côté de Londres, Ndombélé touche un salaire qui approche le million d’euros par mois. Et s’il veut le récupérer, le PSG devra nécessairement s’aligner sur cette somme.

Même s’ils ont les moyens économiques pour le faire, l’idée est quand même de dépenser le moins possible. Et c’est d’autant plus important qu’il n’y a pas encore eu de mouvements enregistrés dans le sens des départs.

Par ailleurs, et ce problème est lié au précédent, Paris a trop du monde en milieu de terrain. Il est nécessaire de libérer une ou plusieurs places pour que Ndombélé s’installe du côté du Parc. Actuellement, dans ce secteur, Pochettino peut compter sur Verratti, Danilo Pereira, Wijnaldum, Gueye, Paredes, Herrera ainsi que les jeunes Dina Ebimbe, Xavi Simons et Michut. L’abondance de biens ne nuit pas ? Dans le cas échant, ce n’est pas sûr du tout.