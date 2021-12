C'est l'un des hommes les plus convoités du moment. Sorti de la cave de Chelsea par Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger a depuis retrouvé son meilleur niveau et intéresse quelques-unes des plus grosses cylindrées européennes. Au premier rang de celles-ci, le Paris Saint-Germain n'a pas attendu pour nouer des contacts avec l'international allemand.



Comme le confirme Bild ce mercredi, le PSG et le défenseur des Blues sont entrés en négociation pour un transfert en fin de saison. Rüdiger sera en effet libre à l'été prochain puisque son contrat avec Chelsea se termine en juin 2022. Le média explique qu'un rendez-vous a eu lieu il y a quelques semaines entre le directeur sportif parisien Leonardo et l'agent et frère de Rüdiger, Sahr Senesie.

Paris pas seul

Pour l'heure, aucune décision n'a été prise d'un côté comme de l'autre. Paris n'est pas le seul sur le dossier puisque le Real Madrid serait également intéressé. Nul doute que l'agent de l'Allemand fera en sorte de faire monter les prix pour obtenir les meilleures conditions contractuelles possibles pour son poulain.