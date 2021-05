Cinq ans après la polémique née de ses déclarations lors d'une discussion sur Périscope, Serge Aurier était annoncé comme candidat potentiel à un retour au Paris Saint-Germain. Le latéral de Tottenham semblait lui-même intéressé par l'idée, mais la situation a évolué et pas dans le bon sens pour le défenseur.



Alors que Le Parisien évoquait il y a trois semaines encore une "unanimité" concernant cet éventuel retour, au sein du vestiaire et de la direction parisienne, les choses ne seraient plus tout à fait les mêmes. Selon les informations de Téléfoot, cette fameuse unanimité ne serait plus d'actualité puisque plusieurs voix en interne se seraient élevées contre cette idée.

Le Paris Saint-Germain est actuellement à la recherche d'un latéral droit pour compenser le très probable départ d'un Alessandro Florenzi pas assez convaincant pour que Paris lève son option d'achat auprès de l'AS Rome.