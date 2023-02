PSG : Ander Herrera a quitté définitivement le club

Le Paris Saint-Germain a connu des dernières heures de mercato totalement folles avec le dossier Hakim Ziyech au centre de l'attention. Ainsi, l'international marocain a vu son prêt ne pas pouvoir être bouclé du fait que Chelsea, son club actuel, aurait par trois fois envoyé les mauvais documents. Cela a mis fou de rage le club de la capitale, qui envisage un recours devant la LFP. Dans le même temps, on a appris le prêt officiel de Keylor Navas du côté de Nottingham Forrest. Le portier costaricien va pouvoir aller regagner du temps de jeu en vue de la fin de saison, même si ce prêt n'est accompagné d'aucune option d'achat.

Herrera vendu

Mais alors que ce prêt a été officialisée, on a appris qu'il a été rendu possible du fait de la vente ... d'Ander Herrera. Le milieu de terrain espagnol du PSG était prêté depuis le début de saisons à l'Athletic Bilbao et il a finalement été vendu de manière définitive hier. Le PSG avait abord envisagé de faire revenir le joueur de son prêt car il ne pouvait plus prêter d'autres éléments mais c'est finalement une vente définitive qui a été faite. Herrera n'a désormais plus aucune attache au Paris Saint-Germain, qui a bouclé ce dossier dans une discrétion incroyable.