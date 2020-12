PSG : Accélération pour la prolongation de contrat de Neymar ?

Où se situe l’avenir de Neymar ? L’attaquant brésilien a laissé planer un léger doute sur la question, mercredi après le match contre Manchester United, en faisant savoir qu’il souhaitait rejouer au sein de la même équipe que Lionel Messi. Une déclaration qui, inévitablement, a interpellé les responsables franciliens. Mais, cela ne les a pas inquiétés plus que cela. Ces derniers sont confiants en leurs chances de garder le génie brésilien dans leurs rangs et auraient commencé à s’activer dans cette optique. Neymar a encore dix-huit mois de contrat dans la capitale française. Jusque-là, il n’y a pas vraiment eu véritablement de discussion concernant une prolongation. Chacune des deux parties jouant la montre. « On a le temps, aurait-on fait savoir dans l’entourage du joueur. Tout dépendra de qui viendra renforcer l’effectif, qui sera l’entraineur et comment évolue le projet ». Sauf que la direction parisienne n’a pas l’intention d'attendre trop longtemps. D’après L’Equipe, l’idée est de le faire rempiler d’ici la fin de la saison en cours.

Le PSG n’a pas de concurrent sur le dossier Neymar

Paris est en position de force pour parvenir à ses fins. Parce qu’il a les arguments financiers pour retenir son génie auriverde, alors que les clubs susceptibles de déjouer ses plans sont rares pour ne pas dire inexistants. Le nom de « Ney » a été cité pour un retour à Barcelone, mais le géant catalan n’a guère les ressources pour concrétiser le come-back. Ensuite, il y a aussi les ambitions parisiennes, qui restent élevées. Certes, Kylian Mbappé a des chances de bouger l’été prochain, mais il n’est nullement question de le libérer sans récupérer une autre star en retour. Une star que pourrait donc être Messi selon les dernières rumeurs qui circulent. En somme, Neymar a toutes les raisons de vouloir étirer son séjour dans la capitale française. Celui qui fêtera ses 29 ans en février prochain sait ce que les champions de France sont susceptibles de lui proposer, il pourrait aujourd’hui difficilement trouver mieux ailleurs. A moins d’un incroyable revirement de situation, il est donc bien parti pour s’inscrire dans la durée avec le PSG. Au grand bonheur des supporters de l’équipe.