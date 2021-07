La liste des courtisans de l’international français Houssem Aouar s’allonge. Le sociétaire de l’OL plait surtout aux clubs anglais. Après Manchester United, Tottenham et Arsenal, c’est au tour de Liverpool de se positionner pour enrôler le joueur de 23 ans. C’est ce que révèle ce vendredi le site britannique ESPN.

Liverpool avance ses pions pour Aouar

La même source indique que les Reds et leur coach Jurgen Klopp suivent les progrès d'Aouar depuis un long moment déjà et pourraient être tenté de faire une offre cet été. Du côté d’Anfield, ce milieu technique viendrait combler le vide laissé par le départ du Néerlandais Georginio Wijnaldum (vers le PSG).



Cependant, ce transfert parait difficile à boucler. Et pour cause ; les relations entre les deux clubs concernés sont plutôt fraiches depuis l’épisode Nabil Fekir en 2018. L’ex-coéquipier d’Aouar avait été à deux doigts de signer au LFC, avant que tout ne capote au dernier moment suite à une visite médicale supposément insatisfaisante.