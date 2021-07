Premier League : Un autre club anglais sur Varane ?

En fin de contrat l'été prochain et restant insensible aux efforts du Real Madrid pour ouvrir de nouvelles négociations contractuelles, Varane est sur le point de changer de clubs. En Angleterre, Manchester United est considéré comme le favori pour signer l'international français, mais les Red Devils ne sont pas les seuls à le courtiser.

Varane pour remplacer Thiago Silva

Selon le média Okdiario, Chelsea est également en contact avec l’ancien lensois et est prêt à contrarier les plans du rival mancunien. Le manager des Blues, Thomas Tuchel, pousserait personnellement en faveur de ce renfort. Et après son triomphe en Ligue des champions la saison dernière, il a l’appui total du propriétaire du club Roman Abramovich. Thiago Silva n’étant plus très jeune (37 ans), Tuchel ressent le besoin d’avoir une solution supplémentaire dans l’axe de la défense et Varane émerge comme la recrue idéale à ses yeux.