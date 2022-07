Devenu maître dans l'art de formuler les hommages, Jürgen Klopp n'aura pas à sortir les violons pour Mohamed Salah. Sauf improbable retournement de situation, l'attaquant égyptien aurait fait le choix de prolonger son contrat avec Liverpool. La fin d'un long feuilleton pour le club de la Mersey, qui se retrouvait confronté à un dilemme pour son leader technique, dont le contrat initial expirait dans un an. Selon les informations du Liverpool Echo, le numéro 11 des Reds aurait rempilé pour trois saisons supplémentaires. Il est donc lié au LFC jusqu'en 2026.

Salah prêt à "se battre pour tous les titres"



Pour Liverpool, la prolongation de Salah intervient dans un timing assez particulier, quelques jours après le départ de Sadio Mané, l'autre grande star d'attaque, pour le Bayern Munich. En perdant le Sénégalais, Liverpool avait indirectement misé sur Salah, qui bénéficie d'une augmentation assez nette. A contrario, un départ de l'Egyptien aurait constitué un gros dur pour Jürgen Klopp, malgré l'arrivée du buteur Darwin Nunez et les intégrations réussies de Diogo Jota et Luis Diaz depuis un an et demi.



Salah, de son côté, avait tenu plusieurs versions ces dernières mois. Mais son choix découle d'une certaine logique. "Je me sens bien et (je suis) ravi de gagner des trophées avec le club. C'est un jour heureux pour tout le monde, s'est-il enthousiasmé, dans des propos repris par le Liverpool Echo. Cela a pris un peu de temps, je pense, pour renouveler, mais maintenant tout est fait, nous devons donc nous concentrer sur la suite. Je pense que vous pouvez voir qu'au cours des cinq ou six dernières années, l'équipe a toujours progressé. La saison dernière, nous étions sur le point de gagner quatre titres, mais malheureusement, la dernière semaine de la saison, nous avons perdu deux trophées. Je pense que nous sommes en bonne position pour nous battre pour tout. Nous avons également de nouvelles recrues. Nous devons juste continuer à travailler dur, avoir une bonne vision, être positifs et repartir à zéro." Le décor est planté.