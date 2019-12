Freddie Ljungberg n’est plus l’entraineur principal d’Arsenal. Le technicien suédois n’aura cependant pas besoin de faire ses valises. Mikel Arteta, le nouveau coach de l’équipe londonienne, a fait le choix de le conserver à ses côtés. Après avoir été adjoint d’Unai Emery pendant quatre mois, le Scandinave va donc assister l’Espagnol dans sa mission. Les deux hommes se sont parlé le week-end dernier et ils en ont convenu que c’était la meilleure solution pour le club.

Arteta heureux de compter sur Ljungberg



« Je lui ai parlé après le match contre Everton, a confirmé Arteta, ce lundi en conférence de presse. Je voulais savoir ce qu'il ressentait. Nous avons décidé que la meilleure chose serait qu'il continue avec nous. Je le connaissais un peu et nous allons commencer un nouveau chapitre. [...] Nous allons inculquer à l'équipe ce qu'est la responsabilité de jouer pour ce club de football. [...] J'ai besoin de tout le monde à bord. Toutes les réunions que nous avons eues ont pour but de faire participer tout le monde et jusqu'à présent, je suis très satisfait des réactions ». À noter qu’à eux deux, Arteta et Ljungberg cumulent 475 rencontres pour les Gunners.