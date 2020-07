Premier League : Les dates du mercato sont connues

Avant la fin du mois de juillet, les écuries de Premier League pourront donc commencer à officialiser des transferts dans une période qui s'étendra sur un total de dix semaines. Il sera encore possible d'enregistrer des arrivées, de vendre ou de prêter des éléments jusqu'au 16 octobre 2020, mais uniquement à des formations de divisions inférieures. Manchester City - blanchi par le TAS -, Manchester United, mais aussi le champion Liverpool, Chelsea, Arsenal ou encore Tottenham devraient encore se montrer actifs durant ce mercato.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window

The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October

Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC

