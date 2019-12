[#Mercato🔁] Manchester United aurait une longueur d’avance sur ses rivaux pour recruter Jadon Sancho cet été.

D'après une indiscrétion du tabloïd britannique The Sun,. La publication anglaise affirme que cette somme devrait permettre au coach norvégien de s'offrir Jadon Sancho et Erling Braut Haaland lors du mercato estival. Les deux joueurs constitueraient les cibles principales de la cellule de recrutement des Red Devils.The Sun indique que l'attaquant du Red Bull Salzbourg devrait en valoir 100. Mais Manchester United est loin d'être seul dans ces dossiers. Certains médias vont jusqu'à affirmer que Manchester City a une longueur d'avance pour rapatrier Sancho, qui pour rappel a été formé chez les Citizens. Le joueur anglais serait plus que jamais sur le départ.