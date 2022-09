✍️ #NUFC are pleased to announce the signing of Loris Karius on a short-term contract.

Welcome to Newcastle United, @LorisKarius! ⚫️⚪️



— Newcastle United FC (@NUFC) September 12, 2022

Karius au rebond

Arrivé de Mayence àen 2016, Loris Karius a peu a peu gagné ses galons de titulaire chez les Reds avant de perdre de sa superbe. Un fait reste encore dans toutes les mémoires et il remonte au 26 mai 2018, jour noir pour le portier allemand qui était titulaire devant la cage de Liverpool en finale de la Ligue des champions. Face au Real Madrid, il va commettre deux boulettes monumentales qui précipitera la défaite des siens (3-1). Depuis, il a été prêté au Besiktas et à l'Union Berlin. Sans contrat depuis cet été, il a retrouvé un club.Et c'estqui vient de lui ouvrir ses portes. Ce lundi, les Magpies ont officialisé l'arrivée de l'homme de vingt-neuf ans qui débarque pour suppléer Karl Darlow, blessé à l'entraînement. C'est donc une sorte de retour en Premier League pour Loris Karius qui n'a plus joué en Angleterre depuis 2018. Mais la pige va être de courte durée pour le joueur puisque le communiqué publié par les Toons stipule que le gardien a été engagé "pour un contrat à court terme", avecCharge à l'Allemand de montrer qu'il peut rebondir et s'installer durablement devant la cage de sa nouvelle équipe. Club en pleine évolution, Newcastle pourrait lui offrir un cadre propice à sa rédemption. Un pari gagnant-gagnant. Peut-être.