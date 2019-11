Premier League : Finir sa carrière à Chelsea ? Kanté y pense

À l'approche de chaque période de Mercato, c'est la même rengaine. Le nom de N'Golo Kanté revient dans les différents grands quotidiens sportifs européens, qui n'hésitent pas à lier le robuste milieu de terrain des Blues à une grosse écurie continentale. On pense notamment aux médias espagnols qui avaient multiplié les manchettes autour d'un intérêt du Real Madrid pour l'international tricolore l'été dernier. Le média ibérique El Desmarque faisait notamment état d'une faramineuse proposition des Merengue pour l'ancien joueur de Leicester lors du prochain Mercato estival : une offre de 100 millions d'euros en plus de l'international colombien James Rodriguez. Mais l'intéressé n'a pas l'intention de bouger.

Kanté : « Chelsea n'est pas trop petit pour moi »

Il envisage même de faire toute sa carrière de côté de Stamford Bridge comme il l'a confié au micro de Téléfoot ce dimanche : « Chelsea n’est pas trop petit pour moi, j’ai fait trois belles années ici, ce club m’a beaucoup aidé et j’espère gagner encore beaucoup de titres ici. C’est possible que je termine ma carrière à Chelsea. Je suis sous contrat jusqu’en 2023 donc j’espère vivre de belles choses jusqu’en 2023 avec Chelsea. Découvrir un autre championnat ? Pas forcément aujourd'hui », a ainsi tonné l'infatigable râtisseur de ballons des Blues. De quoi rassurer son manager à Chelsea, Frank Lampard, qui avait titularisé Kanté samedi face à Crystal Palace pour un succès 2-0. Après cette mise au point, le milieu des Bleus doit rejoindre le rassemblement de l’équipe de France à Clairefontaine lundi.