Pourquoi Nkunku a choisi Leipzig

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Christoper Nkunku, à un an de la fin de son contrat avec son club formateur, a choisi de quitter le PSG pour rejoindre le RB Leipzig. Un transfert officialisé ce jeudi.

Interrogé en conférence de presse, le jeune Français a justifié son choix de rejoindre le club allemand. "J’ai eu de très bonnes discussions avec les dirigeants du RB Leipzig et j’avais déjà visité le centre de formation. Les jeunes joueurs ont l’opportunité de se développer ici et c’est pourquoi je suis heureux d’être ici", a-t-il justifié.

Et le désormais ancien Parisien de dévoiler ses objectifs. "Je suis un joueur très offensif. J’aime avoir le ballon et je veux imposer ma marque pendant les matches en marquant ou en aidant mes coéquipiers. Je veux réussir, avec l’équipe et le club."