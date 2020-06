Pour Niang, Villas Boas est prêt à sacrifier son système !

Malgré une surface financière limitée, l’Olympique de Marseille est décidé à s’offrir un attaquant de qualité lors du prochain mercato estival. Sa cible principale n’est autre que M’Baye Niang, l’avant-centre du Stade Rennais. Des contacts ont été noués avec le buteur sénégalais et le club compte bien parvenir à ses fins en attirant le vice-champion d’Afrique au Vélodrome. Tous les moyens sont employés pour tenter de faire avancer le dossier, comme le coup de fil passé par le coach phocéen, André Villas-Boas, au joueur.

L’OM drague Niang depuis plusieurs mois déjà

Selon L’Equipe, le technicien portugais a en effet joint directement Niang. Il a cherché à lui vendre le projet olympien, tout en lui garantissant une place de titulaire au sein de sa formation. Habitué à évoluer avec un seul attaquant de pointe, il serait disposé à changer de système et opter pour un schéma en 4-4-2 afin de pouvoir aligner l’ancien milanais. Le discours a certainement dû plaire au principal intéressé, à en juger par ses dernières sorties médiatiques récentes. Niang ne cesse de clamer ouvertement qu’il est intéressé par un séjour à Marseille, une ville où il a en plus beaucoup d’attaches. Les deux parties sont d’accord, mais il reste à convaincre la troisième désormais. Ce week-end, Nicolas Holveck, le président rennais, a affirmé n’avoir toujours reçu aucune proposition pour son numéro 11.