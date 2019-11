Pour le Red Bull Salzbourg, Erling Braut Haaland vaut 100 millions d'euros

Selon le média suédois Dagbladet, Manchester United possède une petite avance dans le dossier Haaland. Le jeune buteur, très prolifique avec son club du Red Bull Salzbourg que ce soit en Bundesliga autrichienne ou en Ligue des Champions, agite les cellules de recrutement des plus grands clubs du Top 5 européen, mais son prix risque de refroidir certaines ardeurs. L'homme aux 26 buts en 18 matchs cette saison vaut la bagatelle de 100 millions d'euros selon les informations du quotidien madrilène AS, qui affirme que c'est le prix exigé par son club pour le céder. La direction du club autrichien aurait déjà contacté des agents intermédiaires pour diffuser ce prix auprès des recruteurs des grands clubs du continent.

Le Real Madrid retire ses billes

Salzbourg avait recruté Haaland depuis Molde pour seulement 5 millions d'euros. La plus-value risque donc d'être très conséquente. Récemment questionné sur un éventuel départ et sondé sur différents points de chute, le jeune virtuose a refusé de commenter toute rumeur de transfert, préférant se concentrer sur son club. AS ajoute que si Manchester United ne risque pas d'être découragé par le prix supposé de l'attaquant norvégien, le Real Madrid aurait d'ores et déjà retiré ses billes. Après les 60 millions d'euros investis l'été dernier sur Luka Jovic, le club merengue, un temps intéressé par Haaland, préfère désormais passer son tour et profiter de la forme étincelante de l'inoxydable Karim Benzema en attendant que Jovic trouve ses marques. Les deux Manchester, City et United, ainsi que la Juventus restent cependant à l'affût. Affaire(s) à suivre...