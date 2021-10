Pogba, Paris à tout prix ?

Après avoir animé le dernier mercato estival, Paul Pogba sera bien l’une des grandes attractions de l’été prochain. Le champion du monde français voit son contrat à Manchester United expirer en juin 2022. Et si le club britannique n’a pas abandonné l’idée de le faire rempiler, la tendance serait bien à un départ dans l’esprit du joueur. The Independent fait le point sur ce dossier.

Le PSG a préparé le terrain pour Pogba

Selon le média anglais, Paul Pogba a bien été séduit par la possibilité de rejoindre le Paris Saint-Germain il y a trois mois. La présence de Kylian Mbappé, mais aussi de Neymar et Lionel Messi, deux personnalités qu’il admire et apprécie humainement, a renforcé l’attrait du joueur pour le projet parisien. Pogba aurait d’ailleurs été approché concrètement, les relations entre son agent Mino Raiola et Leonardo facilitant les discussions. The Independent précise ainsi que la direction parisienne aurait proposé au milieu de terrain français un salaire hebdomadaire à hauteur de 600.000 euros. Sans être au sommet de la pyramide salariale, Paul Pogba aurait ainsi rejoint le groupe des cadres les mieux payés derrière Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.