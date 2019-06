Pogba et Rabiot plaisent (vraiment) à la Juve

L’événement du jour à Turin, c’était bien sûr la présentation de Maurizio Sarri, arrivé de Chelsea pour remplacer Massimiliano Allegri. Mais Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, n’a pas pu échapper aux questions concernant deux autres dossiers brûlants: l’éventuelle signature d’Adrien Rabiot, qui a lui-même reconnu être en contact avec le club piémontais, et la rumeur d’un possible retour de Paul Pogba, qui a manifesté son désir de quitter Manchester United.

La Juve "prendra bientôt une décision" pour Rabiot

"Ce sont deux bons joueurs, a-t-il d’abord répondu, avant de reconnaître un réel intérêt pour les deux milieux de terrain français. Nous sommes vraiment fans de Pogba, mais c’est un joueur de Manchester United. Et pour Rabiot, il y a tellement d’équipes sur lui… Nous ne suivons pas que lui. Nous ferons les choses de la même manière que pour les autres joueurs auxquels nous pensons. Nous en discuterons avec Sarri et nous prendrons ensuite les décisions les plus justes."

Il faut donc attendre que l’ancien manager des Blues prenne ses marques pour que le mercato de la Juve avance. Avec l’acquisition d’Aaron Ramsey, en fin de contrat à Arsenal, déjà actée, les Turinois auront-ils besoin de deux renforts supplémentaires dans l’entrejeu ? Dans l’idéal, oui. Mais auront-ils les moyens de financer le come-back d’un Paul Pogba que les Red Devils ne compteraient pas lâcher, selon la presse britannique, à moins de 170 millions d’euros ? A voir…

