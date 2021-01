Pochettino voudrait attirer un taulier des Bleus

Mauricio Pochettino, le nouveau coach du PSG, pourrait renouveler plusieurs secteurs au sein de l’équipe francilienne dont celui du gardien de but. Le technicien argentin ne compte pas miser sur Keylor Navas. Il n’a rien contre le dernier rempart costaricien, qui se montre plutôt performant dans sa cage cette saison, mais il souhaite installer un portier qu’il connait bien et en qui il a confiance. Et son choix se serait porté sur Hugo Lloris d’après ce que révèle The Sun ce vendredi.

Un challenge excitant pour Lloris

Lloris, qui a le même âge que Navas (34 ans), a évolué sous les ordres de Pochettino pendant cinq ans. Il reste, en outre, l’un des meilleurs à son poste au monde.Le natif de Nice pourrait être séduit par l’idée de retrouver son ancien coach, mais aussi par un retour au pays après huit ans passés dans le championnat anglais. Ça serait aussi une bonne solution pour garnir un peu plus son CV, lui dont le dernier trophée en club remonte à la Coupe de France remportée avec l’OL en 2012.