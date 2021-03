PSG - Pochettino veut conserver Julian Draxler

Mercredi dernier, pour le match face à Barcelone en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino a réservé une surprise en alignant d’entrée le milieu allemand Julian Draxler. Inattendue par les observateurs, cette confiance manifestée envers l’Allemand ne serait pas ponctuelle. Le coach argentin désire clairement garder le champion du monde 2014 au sein de son équipe au-delà de la saison en cours.

Ça sera à Leonardo de trancher

Draxler a un contrat avec Paris qui expire en juin prochain. Jusque-là, la tendance était à une séparation. Les responsables franciliens n’étaient pas très chauds pour lui offrir un nouveau bail, et le principal intéressé avait suggéré qu’il voulait retourner en Bundesliga en indiquant qu’il avait « le mal du pays ». Mais, son retour dans le onze et la main tendue par Pochettino sont à même de faire évoluer la situation.

La balle est maintenant dans le camp de Leonardo, le directeur sportif. C’est lui qui gère les dossiers des joueurs en fin de contrat. Il est susceptible d’écouter son coach, mais la certitude est que Draxler ne constitue pas vraiment sa priorité. L’objectif est surtout de faire rempiler le trio offensif Neymar, Mbappé et Di Maria. Par ailleurs, on peut imaginer qu’il sera de hors question pour Paris de garder l’ex-sociétaire de Wolfsburg avec ses conditions salariales du moment. Ce dernier émarge pour rappel à 7M€ par an.



