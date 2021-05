PSG - Pochettino sur le départ ? Leonardo répond à la rumeur

Cinq mois seulement après son arrivée dans la capitale française, Mauricio Pochettino serait déjà tenté par un départ. C’est ce qu’affirment plusieurs sources concordantes depuis quelques jours, évoquant la volonté du coach argentin de rebondir ailleurs (à Tottenham ou au Real Madrid). Des bruits qui sont arrivés jusqu’aux oreilles de Leonardo, le directeur sportif du PSG. Et pour ce dernier, ce ne sont que des inventions de médias, auxquelles il n’est pas la peine de trop prêter attention.

Le PSG satisfait de Pochettino

« Mauricio Pochettino a deux ans de contrat au PSG et on est très contents », a tonné le Brésilien dimanche soir sur Europe 1 à l’issue du match des féminines contre Lyon. Une déclaration dépourvue de toute ambiguïté, mais il n’est pas sûr qu’elle chasse toutes les spéculations à propos du coach argentin.

Leonardo n’a pas commenté en revanche l’information selon laquelle il aurait eu un différend avec « Poch » et qui amènerait justement ce dernier à envisager d’autres options. Pour la direction des vice-champions de France, tout va bien donc et il n’est pas question de s’alarmer à cause de ce qui se dit dans les médias.