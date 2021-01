Nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain depuis le limogeage de Thomas Tuchel fin décembre, Mauricio Pochettino prend ses marques et en est déjà à trois victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Mais avant de rejoindre Paris, l'Argentin avait officié sur les bancs de l'Espanyol de Barcelone, Southampton, avant de passer par Tottenham. Et c'est lors de son passage en Catalogne, en tant que joueur puis entraîneur, qu'il a failli évoluer avec un certain Lionel Messi.

En 2005, un homme tape dans l’œil des recruteurs des Pericos. Il s'agit ni plus ni moins de Lionel Messi. Tout jeune joueur à peine sorti de la Massia (fameux centre de formation du FC Barcelone). Mauricio Pochettino, alors défenseur à l'Espanyol, entend alors parler de "La Pulga" pour la première fois : "Messi a failli être prêté à l'Espanyol", a indiqué Pochettino ce mardi à la Cadena Ser.

"J'aurais pu l'entraîner"

Persuadé que Messi serait resté en cas de prêt concluant, le coach parisien poursuit : "J'aurais pu l'entraîner (joueur jusqu'en 2006 avec les Pericos, Pochettino deviendra leur entraîneur en 2009, ndlr) car il était pratiquement prêté, mais il a réalisé ce fameux match face à la Juventus lors du Trophée Gamper".

Un amour commun

Une prestation qui scellera le sort de Lionel Messi, que le FC Barcelone ne lâchera plus. Plus de quinze ans plus tard, les deux hommes pourraient-ils se retrouver à Paris ? "Messi au PSG ? Je ne ferai pas de commentaire, a simplement dit Pochettino. On s'est rencontré dans différents endroits au fil des années, que ce soit à Londres ou en Italie. On partage tous les deux notre amour de Newell's". Suffisant pour attirer "La Pulga" au Paris Saint-Germain ?