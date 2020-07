Pays-Bas : Après Robben, Sneijder sur le point de sortir de sa retraite ?

Aux Pays-Bas, certains anciens grands joueurs semblent décidément avoir du mal à couper définitivement avec le football. Après Arjen Robben (36 ans), qui va redevenir professionnel au FC Groningue, c'est Wesley Sneijder (1,70m) qui pourrait également sortir de sa retraite, selon certains médias locaux. En effet, l'ancien milieu de terrain, formé à l'Ajax Amsterdam et âgé aujourd'hui de 36 ans, pourrait rejouer sous les couleurs du club de sa ville natale, à savoir le FC Utrecht, en Eredivisie, avec qui il n'a encore jamais joué. L'ex-international néerlandais (134 sélections) a disputé son dernier match en compétition en 2018, au Qatar, avant d'indiquer, en 2019, qu'il en avait terminé avec sa carrière de footballeur professionnel. Ce vendredi, environ 75 supporters l'attendaient, en chantant, lorsqu'il est arrivé vers un club de la ville, Ondiep, où il a débuté. Sur la bannière qui accompagnait ces fans était écrit : « Flamber encore un an ». Le média local RTV Utrecht a diffusé une vidéo dans laquelle les supporters présents ont offert à Sneijder un maillot du FC Utrecht, floqué à son nom et avec son numéro préféré, soit le numéro 10.

Des kilos en trop pour Sneijder ?



Certains n'ont alors pas hésité également à lui demander de « signer » son retour. Ce à quoi le principal intéressé a répondu qu'il allait « absolument y réfléchir » avant d'ajouter, un peu plus tard et selon certains médias locaux : « J'ai déjà parlé à Jordy (Zuidam, le directeur technique du FC Utrecht). » D'après des propos rapportés par la télévision publique locale NOS, Jordy Zuidam a, de son côté, confirmé qu'un entretien avait bien eu lieu et même qu'un « éventuel retour avait été évoqué. La balle est dans son camp. Wesley a maintenant le temps » de se décider, avant d'ajouter qu'« un Sneijder en forme et motivé (était) bien sûr toujours intéressant pour le FC Utrecht ». Selon la NOS et contrairement à Robben, Sneijder, passé par le Real Madrid, l'Inter Milan, Galatasaray ou bien encore Nice sans oublier Al Gharafa au Qatar, serait « loin d'être en forme » et aurait même quelques kilos en trop.