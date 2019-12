Paulo Sousa (Bordeaux) parmi les trois finalistes retenus par Arsenal

Arsenal exclusive: Paulo Sousa in the final shortlist for manager choice.

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 10, 2019

Sousa poussé vers la sortie par le départ de GACP et la nouvelle politique ?

Déjà que Bordeaux est dans l’incertitude quant à l’avenir à moyen terme, avec le probable rachat des parts de GACP par King Street, la tempête pourrait prendre une autre dimension dans les semaines à venir. Paulo Sousa pourrait en effet quitter le banc des Girondins dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien portugais (49 ans) figure dans le viseur d’Arsenal pour prendre la suite d’Unai Emery.Sousa fait partie des trois finalistes retenus par la direction d’Arsenal pour relever le défi de redresser le club londonien, d’après les informations de Tutto Mercato Web.Artisan de la réussite de Bordeaux depuis le début de la saison (5eme de L1), l’ancien coach de la Fiorentina correspond au profil recherché, entre philosophie de jeu affirmée et capacité à lancer des jeunes puis les faire progresser. Si Sousa devait être l’option retenue par les Gunners, il faudrait donner une contrepartie financière aux Girondins.Choix de GACP, Sousa pourrait quitter d’autant plus facilement son poste à Bordeaux avec le flou entourant la suite pour le club. Il devrait par exemple perdre au moins quatre joueurs au Mercato d’hiver, des départs qui ne seront pas compensés par des recrues, dans le but de renflouer les caisses. Une perspective pas faite pour l’enchanter.