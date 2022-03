Paulo Dybala en route pour l’Angleterre ?

Les agents de l'attaquant de la Juventus, Paulo Dybala, sont en Angleterre cette semaine. Ils discutent d’un possible transfert de leur client vers l’un des cadors de la Premier League.

Dybala est en fin de contrat à la fin de la saison et va quitter la Juve après que les négociations pour un nouveau bail aient échoué. Le quotidien Corriere dello Sport affirme donc que ses représentants étudient maintenant l'intérêt de la Premier League, car il s’agit de la ligue la plus prestigieuse et aussi la plus rémunératrice.

Tottenham avait convoité La Joya par le passé. Le club londonien était même à deux doigts de le faire signer en 2020. Il reste toujours intéressé, tandis que Manchester City et Arsenal ont aussi tâté le terrain. A noter qu’un transfert en Espagne a également été évoqué pour l’ex-palermitain. L'Atletico Madrid de Diego Simeone serait à ses trousses.