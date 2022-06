Paulo Dybala à l’heure des regrets ?

Les négociations ont débuté tôt et ont duré de longs mois durant, pour finalement aboutir à une séparation. Arrivé à la Juventus à l'été 2015 en provenance de Palerme, Paulo Dybala n'a pas souhaité prolonger l'aventure et répondre favorablement à la proposition que lui présentait une Juve pourtant désireuse de le conserver. Annoncé toujours plus proche de l'Inter Milan, l'attaquant de vingt-huit ans aurait pourtant de gros regrets.

D'après le Mundo Deportivo, l'entourage de l'international argentin aurait confié que ce dernier regrettait amèrement de n'avoir pas été plus souple lors des négociations. Son désir aurait donc été de rester à la Juventus, mais la Vieille Dame a refermé ses portes et a désormais d'autres projets en tête. Quant à l'Inter Milan, il compte toujours recruter un Paulo Dybala libre comme l'air. Tuttosport indique de son côté que la signature entre les deux parties est déjà apposée et que l'officialisation n'est plus qu'une question de jours.

Le club milanais va par ailleurs devoir dégraisser pour accueillir un joueur qui devrait lui couter environ 40 millions d'euros brut sur un contrat d'une durée estimée à quatre ans. Le salaire et les bonus sont inclus dans ce total. Côté ventes, le média italien précise que l'Inter cherche une porte de sortie pour les deux attaquants que sont Joaquin Correa et Edin Dzeko, ainsi que le milieu de terrain Arturo Vidal.