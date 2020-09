Paulo Duarte retrouve un banc en Angola

Paulo Duarte a retrouvé un banc. Sans engagement depuis la fin de son mandat à la tête du Burkina Faso en juin 2019, le technicien portugais a été nommé jeudi entraîneur de Primeiro de Agosto, en remplacement du Bosnien Dragan Jovic. Le coach de 51 ans a signé un bail d'une saison, avec une seconde année en option. Celui qui dirigea également le Gabon conduira le club des forces armées angolaises en Ligue des Champions africaine. L'ancien demi-finaliste de la CAN avec les Etalons tentera également de remporter avec sa nouvelle équipe un cinquième titre national consécutif. Une série entamée en 2016 et mise entre parenthèses cette année en raison de l'interruption de la Girabola avant son terme et de la non-attribution du trophée.