Paul-José Mpoku quitte le Standard pour les Émirats et Al-Wahda (officiels)

#Mercato ♻️ : Comme nous vous l’avions évoqué, Paul-José MPOKU s’est officiellement engagé à Al Whada FC ! L’international congolais de 27 ans va donc découvrir le championnat des Émirats Arabes Unis. pic.twitter.com/Eq0fm3lxog — RDC Léopard Foot (@RDCLeopard243) January 21, 2020

pour la deuxième fois. Revenu au Standard de Liège à l'été 2017, le capitaine et milieu offensif international congolaispour une durée d'un an et demi (plus une année en option). Selon La Dernière Heure, les Rouches empochent environ 2 millions d'euros dans l'opération. Âgé de 27 ans et passé par l'Angleterre (Tottenham), l'Italie (Chievo Vérone, Cagliari) et la Grèce (Panathinaïkos), le natif de Kinshasa va vivre à Abu Dhabi sa première expérience hors des frontières européennes.