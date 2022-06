Sessi d'Almeida est 🟡🔵 !

va rester en Ligue 2. Le milieu de terrain international béninois, où il a signé un contrat de deux ans. Prêté ces derniers mois à Tondela (L1 portugaise), le joueur de 26 ans se rapproche ainsi de sa ville natale de Bordeaux. Formé aux Girondins, avec lesquels il compte deux apparitions en Ligue 1, le quart-finaliste de la CAN 2019 avait poursuivi sa carrière en Angleterre, à Barnsley, Blackpool et Yeovil Town, avant de revenir en France.Sessi D'Almeida est le, après le Burkinabé Abou Ouattara, parti au Sheriff Tiraspol, et le Ghanéen Emmanuel Ntim, annoncé à Caen. L'Ecureuil (21 sélections, 1 but marqué) retrouvera sous les couleurs paloises un autre ex-Girondin rapatrié cet été en la personne d'Henri Saivet, le milieu de terrain international sénégalais.