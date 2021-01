Pas de recrue en défense ? La réponse de Klopp

Liverpool est sérieusement pénalisé en défense actuellement, en raison des absences conjuguées de Virgil Van Dijk et de Joe Gomez. Il semble évident que les champions d’Angleterre ont besoin d’un renfort dans ce secteur, et plusieurs noms ont d’ailleurs circulé pour s’engager en faveur des Reds. Le club anglais tarde cependant à s’activer sur ce dossier. Et cela ne semble pas trop déranger le coach de l’équipe, Jurgen Klopp.

Questionné sur le mercato vendredi lors d’un point-presse, le coach allemand a indiqué que « rien n’a changé ». Il a ensuite affirmé qu’il ne « va pas pleurer comme un garçon de cinq ans » s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait. « La plupart du temps, je n’obtiens d’ailleurs jamais ce que je veux dans ma vie », a-t-il ajouté en plaisantant.

« On ne se cherche pas des excuses »

Klopp a ensuite admis que des joueurs de qualité seraient toujours les bienvenus dans son effectif, mais il reste convaincu que sa formation peut remonter la pente avec les joueurs qu’elle a en ce moment : « On parle d’un arrière central. Oui, cela aiderait, à 100%. Marquerions-nous plus de buts avec un arrière central ? Je ne suis pas sûr. Cela nous donnerait-il plus de stabilité dans des moments précis? Probablement oui. Mais il ne s’agit pas de ça. Nous n’avons jamais, jamais parlé du mercato comme ça parce que ce serait une excuse et nous n’avons pas besoin de cela. Ce que nous devons faire, c'est améliorer le football dans les domaines décisifs avec cette équipe, et ne pas rester assis ici et être déçu ou frustré par certaines décisions. Je ne le suis pas en tous cas ».

Liverpool traverse actuellement un vrai passage à vide avec une série de cinq matches sans le moindre succès, dont quatre consécutif sans but inscrit. Dimanche, les Reds se mesurent à Manchester United pour le compte des 16es de finale de la FA Cup.