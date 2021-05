Paris séduit par le profil de Mohamed Salah ?

A Paris, on n’a pas attendu la fin de la saison pour entamer les grandes manœuvres en vue de la campagne à venir. Si l’on en croit ce que rapporte le site ESPN, Mohamed Salah est dans le viseur du club de la Capitale. Nasser Al-Khelaifi, le président, et Leonardo, le directeur sportif, se seraient mis d’accord sur le fait que le Pharaon a le profil idéal pour combler le vide que pourrait laisser le champion du monde s’il venait à changer d’air.

Salah est encore lié à Liverpool jusqu’en 2023. Et sa valeur marchande serait de l’ordre de 110M€. Toutefois, un transfert n’est pas improbable le concernant. L’avant-centre égyptien a lui-même sous-entendu et à maintes de reprises cette saison qu’un challenge ailleurs pourrait éventuellement l’intéresser au bout de quatre années passées sur les bords de la Mersey. Sa préférence allait vers l’Espagne, mais un engagement avec le plus puissant des clubs français aurait assurément de quoi le faire réfléchir.