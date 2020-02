Paraguay : Les ambitions d'Adebayor

Emmanuel Adebayor est depuis vendredi un joueur du Club Olimpia dans l'élite paraguayenne. Le Togolais s'est engagé avec sa nouvelle formation pour une durée d'un an. Libre de tout engagement depuis décembre 2019 après la résiliation de son contrat avec le club turc de Kayserispor, le longiligne attaquant a surpris son monde en choisissant une telle destination. En quête d'un nouveau défi malgré ses 36 ans d'âge, l'ancienne star d’Arsenal a été accueillie dans cette formation phare Asunción, la capitale paraguayenne. « Je suis désormais un membre à part entière de la famille Olimpia. Je me dois de rêver avec eux, suivre leurs objectifs que sont de gagner tous les trophées possibles. Ce sera une belle année au Paraguay », s'est-il confié, visiblement très ému, au média local ABC Paraguay.

Objectif Copa Libertadores

Dans son nouveau club, Emmanuel Adebayor aura pour mission principale de participer à sa bonne santé en y apportant sa touche particulière. L'un des objectifs sera également d'aider la formation à maintenir son rang de championne en titre du Paraguay. Formé au FC Metz et finaliste de la Ligue des Champions avec Monaco en 2004, l’attaquant aura le bonheur de disputer la Copa Libertadores 2020 (équivalent à la Ligue des Champions en Europe) avec l'Olimpia. Le club y partage le groupe G avec les Brésiliens de Santos, les Argentins de Defensa y Justicia et les équatoriens de Delfín. Le président du club, Marco Trovato s'est réjoui de l'arrivée de l'attaquant togolais avec une formule résumant l’ambition qui est la sienne : « Adebayor ne vient pas en vacances. » L’Epervier va retrouver à l'Olimpia son ancien coéquipier de Manchester City, l'attaquant paraguayen Roque Santa Cruz. Après quatre journées du championnat, l'équipe totalise 7 points et occupe la sixième place. Ajoutons pour conclure que Emmanuel Adebayor touchera le plus gros salaire de l'effectif.