Opération dégraissage au Real Madrid, plusieurs joueurs visés

Le Real Madrid a de grandes espérances pour l'été. Plusieurs grands joueurs sont dans le viseur du club merengue, qui a décidé d'un plan pour financer ses futures recrues d'après AS. Il s'agit d'un dégraissage massif de l'effectif actuel. Ainsi, les Espagnols Lucas Vazquez, Nacho et Alvaro Odriozola ne seront pas retenus. Alphonse Areola, prêté par le PSG, devrait retrouver le club francilien. Mariano Diaz est lui aussi poussé vers la sortie, lui qui n'a disputé que quatre matches cette saison. Mais c'est surtout avec les départs espérés de Gareth Bale et de James Rodriguez que Madrid compte renflouer ses caisses. L'ailier gallois est d'ailleurs le plus gros salaire du club, lui qui émarge à une quinzaine de millions d'euros par an.