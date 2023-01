OM : Vitinha officialisé !

L'Olympique de Marseille a conclu sa troisième et dernière recrue du mercato hivernal ce mardi soir. A la recherche d'un attaquant de pointe pour suppléer au départ de Bamba Dieng ainsi que pour reposer - ou faire redescendre d'un cran - Alexis Sanchez, les Phocéens n'y sont pas allés de mains mortes. En effet ils ont réalisé le plus gros transfert de l'histoire du club en recrutant Vitinha (SC Braga) pour une somme d'environ 32 millions d'euros. Un contrat de 5 ans et demi a été signé par le Portugais de 22 ans, auteur de 12 buts et trois passes décisives en 24 matchs toutes compétitions confondues. Il a marqué lors de ses trois derniers matchs avec Braga.

🇵🇹 Braga 🛫 Marseille 🔵⚪️

🚨 nouveau 𝗻𝘂𝗺𝗲́𝗿𝗼 𝟵 en ville !#VitinhaEstOlympien pic.twitter.com/FtrrhMaAUz — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2023