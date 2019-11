OM-Villas-Boas: «Je ne vais pas faire jouer Lihadji pour qu’il aille au PSG la saison prochaine»

André Villas-Boas commence à sérieusement s'impatienter. L'entraîneur portugais attend impatiemment qu'Isaac Lihadji signe son premier contrat pro. En attendant, il ne fait pas jouer en équipe première celui qui est une des pépites du centre de formation et qui a participé au Mondial U17 avec les Bleus (3e).

«Je défends les couleurs et les intérêts du club. On attend Isaac, on attend son agent… Il intéresse sans doute d’autres clubs, donc peut-être que ça joue, je ne sais pas… Seuls le joueur, son agent et Andoni (Zubizarreta) peuvent donner une réponse plus précise. Mais moi, je ne vais pas le faire jouer pour qu’il aille à Monaco ou au PSG la saison prochaine…», a lâché Villas-Boas en conférence de presse. Le message est passé.