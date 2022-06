Il y a a du mouvement du côté de l'OM. Sous la menace d'une possible interdiction de recrutement liée au dossier Pape Gueye, le club olympien s'agite pour trouver quelques joueurs. Le président Pablo Longoria a par exemple un œil du côté du Barça où est revenu Miralem Pjanic, il a par ailleurs levé l'option d'achat de Mattéo Guendouzi, prêté cette saison par Arsenal. Il a en revanche vu William Saliba retourner chez les Gunners, lui qui était en prêt sec. Beaucoup de travail pour un seul homme qui a décidé de recruter un directeur du football.

Selon La Provence et quelques médias italiens, c'est un compatriote que Pablo Longoria serait sur le point de faire venir dans les arcanes de la direction de l'OM. Âgé de quarante-et-un ans, Javier Ribalta est donc sur le point de débarquer du côté du Vélodrome. Malgré son jeune âge, l'homme est déjà expérimenté puisqu'il a travaillé pour des clubs tels que la Juventus, l'AC Milan et plus récemment Parme. Grâce à lui, ces différents clubs ont réussi à faire venir certains joueurs (Alvaro Morata à Turin, Gianluigi Buffon à Parme).

Compétences élargies

Comme le rappelle par ailleurs RMC, l'Olympique de Marseille possède déjà un directeur sportif en la personne de David Frio et c'est pour cela que Javier Ribalta qui est recruté pour prendre en charge le secteur sportif du club devrait profiter de "compétences élargies" et enfiler le costume de directeur du football.