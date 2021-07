OM, un mercato alléchant ?

Devenu fin février le plus jeune président de l’OM depuis plus d’un siècle, Pablo Longoria (35 ans) vit aujourd’hui son premier mercato aux commandes du club marseillais. Et le moins que l’on puisse dire, c’est ce que celui qui a gravi les échelons dans différents clubs européens, en tant que recruteur, responsable du recrutement puis directeur sportif, ne chôme pas, puisque pas moins de six recrues ont déjà officialisées ! Et la septième ne devrait plus tarder, le défenseur brésilien Luan Peres (Santos) ayant lui-même annoncé son arrivée.



"On continue à recruter parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs sous contrat. Et c’est un grand avantage dans le football moderne. Ça nous permet de continuer notre politique de recrutement. C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé", a déclaré Longoria lors d’une conférence de presse où il a écarté les pistes Ben Arfa et Ribéry. Un retour de Pol Lirola, qui était prêté par la Fiorentina, reste d’actualité, mais aucun accord n’a pu encore être trouvé avec le club florentin. Leonardo Balerdi, prêté par Dortmund la saison dernière a lui été transféré définitivement, pour moins de 10 millions d’euros.

Un futur crack venu du Barça

C’est pour l’instant le deuxième transfert le plus cher du mercato phocéen, derrière Gerson. A plus de 20 millions, le milieu de terrain brésilien (24 ans) constitue un véritable pari, lui qui s’est relancé à Flamengo après une première expérience en Europe (Roma puis Fiorentina). Troisième et dernier joueur transféré à l’OM cet été, Konrad De la Fuente, débarqué du Barça pour 3 millions, est lui aussi un pari. Le jeune attaquant américain (19 ans) est annoncé comme un futur crack mais il n’a goûté que très peu au haut niveau.



Les trois autres recrues marseillaises de ce marché estival sont elles arrivées en prêt. Pau Lopez, censé concurrencer Mandanda (selon Longoria), et l’attaquant turc Cengiz Ünder, qui sort d’une saison difficile à Leicester, appartiennent à la Roma, alors que Mattéo Guendouzi est lui prêté par Arsenal. Joueur de caractère, l’ancien capitaine des Espoirs pourrait être l’une des bonnes surprises de ce mercato phocéen, qui n’est donc pas terminé. Outre le latéral droit, la possibilité de voir débarquer un autre joueur offensif existe aussi. Et il ne s’agira a priori pas de Philippe Coutinho, malgré la folle rumeur à son sujet…