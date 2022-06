OM : Un international algérien pour remplacer Saliba ?

L’OM a encore l’espoir de conserver William Saliba dans ses rangs pour la saison prochaine. Cependant, et jusqu’à preuve du contraire, l’international français n’est plus leur joueur. Ce dernier doit retourner à Arsenal vu que sa période de prêt est arrivée à expiration. Si les deux clubs ne s’entendent pas, le séjour du joueur dans la cité phocéenne prendra donc fin.

Une étoile montante des Fennecs dans le viseur de l’OM !

Les responsables olympiens sont bien obligés d’anticiper une issue défavorable dans ce dossier. Et c’est pourquoi ils se sont mis en quête d’un autre défenseur central. Ils ont déjà fait venir Samuel Gigot du Spartak Moscou, mais l’idée est d’être encore mieux armé dans ce secteur. Si l’on en croit une information du Foot Mercato, ils songeraient à Ahmed Touba de RKC Waalwijk (D1 néerlandaise).

Touba, c’est la nouvelle coqueluche du football algérien. En mars dernier, il aurait pu être le héros national, si Karl Toko-Ekambi n’avait pas annulé sa réalisation en fin de prolongation avec un but juste avant le gong. Ça n’aurait pas été immérité pour ce défenseur talentueux et qui aurait même pu intégrer l’équipe nationale belge. De l’avis de nombreux observateurs locaux, il est bien parti pour s’installer à son poste chez les Verts pendant une dizaine d’années en plus.

Même s’il a fait l’essentiel de sa formation en Belgique, Touba a déjà connu un passage dans l’Hexagone. A 14 ans, il a séjourné à Valenciennes. Le club nordiste ne l’avait cependant pas gardé trop longtemps. A noter qu’outre l’OM, le SCO d’Angers aurait aussi des vues sur ce jeune élément.