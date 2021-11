C'est l'un des indésirables les plus célèbres de l'Olympique de Marseille depuis quelques saisons. Deuxième joueur le mieux payé de l'histoire du club au moment de son recrutement décidé par Rudi Garcia à l'été 2018, Kevin Strootman n'a jamais réussi à s'imposer sur la Canebière. Tant et si bien qu'il a fini par cirer le banc marseillais, avant d'être prêté en Italie. Il pourrait cependant revenir plus tôt que prévu.



Après un premier prêt au Genoa en janvier 2021, le milieu néerlandais a ensuite pris la direction de Cagliari en juillet de la même année. Mais le club de Serie A est bon dernier du classement et selon La Gazzetta dello Sport, la direction aurait décidé de faire le ménage. Outre Martin Caceres et Diego Farias, le média cite le nom de Kevin Strootman, qui pourrait donc être renvoyé du côté de l'Olympique de Marseille, pas plus tard que cet hiver. Une affaire à suivre.