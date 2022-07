OM : Un départ se précise en attaque

Les supporters de l’OM attendent avec impatience l’arrivée des recrues en cette perte d’intersaison, mais les mouvements s’opèrent plutôt dans la direction opposée du côté de la Commanderie en ce moment. Un départ est en passe de se concrétiser chez les vice-champions de France. Celui de l’ailier brésilien Luis Henrique.

Selon le média O Dia, Luis Henrique va retourner dans son pays et s’engager en faveur de Flamengo. Le milieu offensif de 20 ans aurait même déjà donné son accord au club de Rio De Janeiro. Il ne reste désormais plus aux dirigeants des deux formations de s’entendre sur la nature de la transaction. Les Brésiliens espèrent pouvoir accueillir leur compatriote en prêt.

Arrivé à Marseille en septembre 2020, Luis Henrique n’a jamais pu s’imposer chez les Phocéens et encore moins justifier l'investissement qu’a fait sur lui le club. Il a disputé 46 matches sous le maillot ciel et blanc, mais seulement 17 comme titulaire. Et au niveau des gestes décisifs, le bilan est encore plus famélique avec seulement 1 but marqué et 6 passes décisives offertes.