OM : Tudor aurait déjà 2 joueurs dans le viseur

Igor Tudor est donc le successeur de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM. Ce lundi, le club phocéen a officialisé la signature de l'ancien coach de l'Hellas Vérone pour les 2 prochaines saisons. L'ex élément de la Juventus Turin, qui a notamment évolué avec Zinedine Zidane et Didier Deschamps sous le maillot de la Vieille Dame, aurait déjà quelques idées concernant le recrutement de Marseille. Durant ce mercato "stratégique", comme expliqué par le président Pablo Longoria, Tudor viserait Dries Mertens et Matias Vecino, libres après leurs départs de Naples et l'Inter Milan.

Les joueurs libres, un marché étudié par Tudor

C'est l'ANSA (agence de presse italienne) qui informe de ces intérêts supposés. Sur le marché des joueurs libres, ces deux profils auraient ainsi su séduire le nouveau technicien de l'OM, qui a pu voir évoluer les deux éléments sur les terrains de Serie A. A désormais 35 ans, Mertens a parfois été annoncé dans le viseur du club phocéen. L'international belge, qui demeure le meilleur buteur de l'histoire de Naples avec 148 réalisations en 397 matchs, pourrait apporter son expérience du plus haut niveau. Une expérience qui n'a pas pu se matérialiser avec trop de trophées au niveau de son palmarès transalpin (2 coupes d'Italie, 1 Supercoupe d'Italie).

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature d’𝗜𝗴𝗼𝗿 𝗧𝘂𝗱𝗼𝗿 au poste d’entraîneur.✍️

Libre de tout contrat, le technicien croate 🇭🇷 s’est engagé pour deux ans avec le club olympien. 🔵⚪️



Plus d'infos 👉 https://t.co/pWIguf360u pic.twitter.com/T2PAvrhiDI



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 4, 2022





Du haut de ses 60 sélections sous le maillot de l'Uruguay, Matias Vecino est lui aussi libre de s'engager avec le club de son choix consécutivement à la fin de son aventure à l'Inter Milan. N'ayant disputé que 2 matchs en tant que titulaire la saison passée, il cherchera surtout à se relancer et à gagner du temps de jeu dans sa prochaine équipe. Reste donc à savoir si il s'agira de l'OM, qui pourra compter sur l’argument de la Ligue des Champions.